dfv Mediengruppe übernimmt Mehrheit an Ferret Go

© dfv Die Zeitschrift wird von der dfv Mediengruppe herausgegeben

Die dfv Mediengruppe setzt ihren digitalen Wachstumskurs fort und übernimmt die Mehrheit an Ferret Go. Das Business-Medienhaus mit Sitz in Frankfurt hatte sein seit 2015 bestehendes Engagement beim Marktführer für KI-basierte Community-Lösungen bereits vor einem Jahr deutlich ausgebaut und war seitdem größter Anteilseigner. Durch die Übernahme der Beteiligung der Berliner Refer GmbH hält die dfv Mediengruppe nun rund 67 Prozent der Ferret-Anteile.