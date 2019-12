© Vergleich.org

Mit großem Abstand auf Platz 1 liegt der vielleicht lustigste Weihnachtsfilm aller Zeiten: Die Kultkomödie "Kevin allein zu Haus", die Macaulay Culkin über Nacht zum Kinderstar und "Kevin" für eine Dekade zum beliebtesten Vornamen Deutschlands machte, führt das Ranking mit rund 138.000 Suchanfragen klar an.Dahinter liegt mit 116.000 Suchanfragen "Der Grinch", wobei aus dem Ranking nicht klar hervorgeht, ob damit der Fantasyfilm aus dem Jahr 2000 oder der Animationsfilm von 2018 gemeint ist. Vermutlich suchen die meisten Zuschauer nach dem modernen Klassiker, in dem Jim Carrey den grünen Miesepeter verkörperte. Auf Platz 3 folgt ein weiterer US-Fantasyfilm: Die "Gremlins", die an Weihnachten eine US-Kleinstadt verwüsten, kommen auf rund 78.000 Suchanfragen.Dahinter liegen zwei Filme, die vor allem in Deutschland beliebt sind: "Der kleine Lord", jedes Jahr mehrfach im Programm des Ersten, schafft es mit 78.000 Suchanfragen auf Platz 4, die deutsch-tschechische Koproduktion "Drei Nüsse für Aschenbrödel landet knapp dahinter auf Platz 5. Fun Fact: "Womöglich avancierte der Film nur deshalb zum Weihnachtsklassiker, weil er aufgrund eines vollen Produktions-Kalenders im verschneiten Winter und nicht wie geplant im Sommer gedreht wurde", erklärt Martin Kunitschke von Vergleich.org. Auch dieser Film ist über die Feiertage mehrfach im Ersten zu sehen.Der Kult-Animationsfilm "Nightmare Before Christmas" von Tim Burton und Henry Selick schafft es mit knapp 55.000 Suchanfragen auf Platz 6. Der jüngste Weihnachtsfilm in dem Ranking ist der Disney-Animationsfilm "Die Eiskönigin" von 2013, der mit 48.000 Suchanfragen auf Platz 7 landet. Dahinter folgt mit 45.000 Anfragen die Kult-Weihnachtskomödie "Schöne Bescherung" mit Chevy Chase. Vervollständigt wird die Top Ten durch den Fantasyfilm "Charlie und die Schokoladenfabrik" und den Episodenfilm "Tatsächlich... Liebe". Erstaunlicherweise nicht in den Top Ten vertreten ist "Sissi", der ebenfalls seit Jahrzehnten zum Standard-Weihnachtsprogramm im deutschen Fernsehen gehört, aber natürlich kein Weihnachtsfilm im klassischen Sinne ist. dh