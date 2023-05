IMAGO / Steinach / Horizont

Die Märkische Allgemeine morgens im Briefkasten ist an der Prignitz bald Geschichte

Wegen der hohen Zustellkosten stellt die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) ihre Printausgabe in der Prignitz im Herbst ein und bietet stattdessen zusätzliche digitale Inhalte. Der Landkreis Prignitz im Nordwesten Brandenburgs werde dadurch zu einer Zukunftsregion für digitalen Regionaljournalismus, teilte die Madsack Mediengruppe am Dienstag in Hannover mit.

Wegen der dünnen Besiedlung der Region könne der Prignitz-Kurier den 2800 Abonnenten nicht mehr kostendeckend zugestellt werden, hieß es. "Wir haben auch infolge der mehrfachen Mindestlohnerhöhung aus 2022 nun aber nicht nur in der Prignitz, sondern auch in anderen ländlichen Regionen in ganz Deutschland den Punkt erreicht, an dem die Zustellung der gedruckten Zeitung wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist", sagte Madsack-Geschäftsführer Thomas Düffert. Madsack ist Eigentümerin der in Potsdam erscheinenden Märkischen Allgemeinen Zeitung.