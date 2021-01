© IP Deutschland "2020 war ein brutales Jahr": Paul Mudter, IP Deutschland

Über Brutalität will an diesem Mittwochvormittag eigentlich niemand sprechen. Stattdessen üben sich alle Medienvertreter, die bei HORIZONT RESTART über die Auswirkungen der Corona-Krise diskutieren sollen, in Optimismus. Nur Paul Mudter, als Chief Operation Officer der Ad Alliance in der Diskussionsrunde, findet gleich zu Beginn deutliche Worte: "Teilweise sind die Umsätze von Gattungen zwischen 30 und 70 Prozent eingebrochen – natürlich war 2020 ein brutales Jahr."