Daniela Katzenberger startet mit neuer Show bei Discovery+.

von Margaux Adam

Netflix, Amazon Prime und Co.: Am 28. Juni startet auch Warner Bros. Discovery seine eigene Streamingplattform und tritt damit in Konkurrenz zu den bekannten Anbietern. Unter dem Namen Discovery+ will man künftig vor allem mit exklusiven Eigenproduktionen und Live-Sport überzeugen. Unter dem Motto "Gülle statt Glamour" hat man sich dafür auch eine bekannte TV-Blondine ins Boot geholt.