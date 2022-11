© Imago / epd Katrin Vernau

Die Interims-Intendantin des in die Krise geratenen Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Katrin Vernau, will die absolute Anzahl der außertariflichen Verträge in dem ARD-Sender reduzieren. Das kündigte sie am Donnerstag in der Rundfunkratssitzung in Potsdam an. Man werde dem RBB-Kontrollgremium Verwaltungsrat Anfang Dezember einen entsprechenden Vorschlag vorlegen.