Katarzyna Mol-Wolf, Gründerin der Zeitschrift "Emotion", im Interview

Dass Frauen in Verlagen das Sagen haben sollten, ist für die Selfmade-Verlegerin Mol-Wolf aber kein Selbstzweck: "Frauen sind diejenigen, die am meisten Zeitschriften konsumieren." Also sei es sinnvoll, dass auch mehr Frauen über die Geschicke der Verlage entscheiden. Heute beobachtet Mol-Wolf, dass es zwar in der untersten Führungsebene noch viele Frauen gebe, in Chefetagen seien sie aber noch die Ausnahme.