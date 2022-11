© Adobe Stock Jubeln die Fußballfans auch bei der umstrittenen Fußball-WM in Katar? Die TV-Vermarkter sind fest davon überzeugt

Keine Stimmung in den Stadien, kein Public Viewing, noch nicht einmal Sommer. Stattdessen Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland, öffentlicher und privater Boykott, Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, zumindest in Deutschland. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ist in vielerlei Hinsicht speziell. Das wissen auch ARD, ZDF und Telekom, die die 64 Fußballspiele ab dem kommenden Wochenende übertragen und vermarkten werden. Nur ist das "speziell" bei ihnen alles andere als negativ besetzt: Aufgrund einiger Sondereffekte könnte die Winter-WM in Katar sogar die erfolgreichste aller Zeiten werden.