Ihren Alltag teilen Jugendliche gerne auf Instagram, fühlen sich aber dabei oft unter Druck, das alles perfekt sein muss

Obwohl Instagram & Co aus der Lebenswelt der meisten Teenager nicht mehr wegzudenken sind, verbinden viele junge Menschen mit den sozialen Netzwerken nicht nur unbeschwerten Zeitvertreib. Der ständige Vergleich mit Freunden, Influencern und Celebrities nagt oftmals am Selbstwertgefühl der Jugendlichen. Dem wollen Instagram und Bravo nun in Form einer 360-Grad-Kampagne mit Creators und dem #stayreal-Guide entgegenwirken.