Die ARD gehört allen, wir sind öffentlich finanziert. Transparenz ist daher immer das Gebot der Stunde, ich bin da ganz offen.Die Menschen in der Region brauchen eine starke Stimme aus Brandenburg und Berlin. Es ist wichtig, den Kolleginnen und Kollegen dort zu sagen: Wir brauchen Euch, Ihr seid Teil der ARD Familie. Nach allem, was ich höre, würde ich sagen, der RBB ist noch mitten im wichtigen Prozess, sich selbst neu zu erfinden und neu zu definieren. Aber alles, was wir dazu beitragen können, das wollen wir tun.Es ist wichtig, dass sich der ARD-Vorsitzende da nicht reinhängt. Ich habe dort keine Empfehlungen zu geben. Die wissen in Brandenburg und Berlin selbst viel besser, was gut für den RBB ist.Ich bin nicht der CEO der ARD, sondern eher eine Art Klassensprecher. Darin liegt schon die erste Antwort, denn die Art der Kommunikation ist ein entscheidender Punkt. Worüber geben wir Auskunft? Antwort: über alles. Vor allen Dingen müssen wir dies beantworten: Warum gibt es eigentlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und welche Bedeutung hat er 70 Jahre nach seiner Gründung? 70 Jahre waren wir der Wegbegleiter der Deutschen. Was sind nun die Anforderungen an einen medialen Wegbegleiter im 21. Jahrhundert? Wenn wir sehen, was im Moment an Hass und Hetze grassiert, wie viel Desinformation es gibt, stellen wir doch fest: Es hagelt ganz schön rein ins Dach der Demokratie. Und wir möchten dazu beitragen, dieses Dach wieder abzudichten. Und wir möchten diejenigen sein, die helfen, Wirklichkeit und Fälschung auseinanderzuhalten. Für diese Wirklichkeit braucht es eine neue Leidenschaft. Die haben wir, hier sehen wir uns in der Verantwortung.Das, was man im Moment etwa in der Verlagsbranche erlebt, ist ja nicht ein Zuviel an Vielfalt, sondern zu wenig. Es gibt Konzentrationsprozesse in der digitalen Welt durch große Tech-Konzerne, die die Meinungsbildung drohen zu monopolisieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns der publizistische Wettbewerb in Deutschland bisher sehr gutgetan hat. Wenn ich mir anschaue, was in Europa um uns herum passiert: Wie gerade die BBC klein gemacht wird, dass Frankreich sich aus der unabhängigen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verabschiedet, in Dänemark der Rundfunk geradezu klein gehackt wird. Auch in Südosteuropa ist freie Berichterstattung in Teilen schwer bedroht. Unabhängiger Journalismus ist im Moment auf dem Rückzug, und deshalb wäre der Schritt, jetzt unsere Vielfalt in Deutschland weiter einzuschränken, aus meiner Sicht falsch.Meine spontane Reaktion war: Wer sitzt denn an dem Runden Tisch? Wie lange wird es dauern, bis wir den definiert haben? Was haben die Menschen, die an dem Tisch sitzen, für eine Prokura? Meine Sorge ist, dass das ein Prozess ist, der Monate dauert. Wir würden Zeit verlieren. Wenn ich Amazon wäre, würde ich mich kaputtlachen und sagen: "Lasst die mal schön warten auf einen Runden Tisch, der ihnen dann sagt, was sie zu tun und zu lassen haben." Wir müssen die digitale Transformation vorantreiben, die ARD braucht ein Update. Wir sollten spätestens innerhalb dieses Jahrzehnts der erfolgreichste Streaminganbieter in Deutschland werden. Und das ist ein Unterschied. Im Moment ist die ARD der erfolgreichste Streaminganbieter aus Deutschland, ich möchte aber, dass wir der erfolgreichste in Deutschland werden.Ich werde jetzt nicht einfach aus dem hohlen Bauch irgendetwas sagen. Das wäre auch nicht mit dem klar vorgeschriebenen Verfahren vereinbart.Ein Punkt unserer Transformationsagenda ist: Wir werden bei den Programmen genau gucken, wie wir noch enger zusammenarbeiten, was es alles braucht. Genau das gilt auch bei unseren digitalen Angeboten. Wir führen zum Beispiel eine Portfolioanalyse im Bereich der sozialen Medien durch und legen fest: Wie viel davon ist mit Blick auf die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer notwendig? Wir räumen also auf, denn wir stecken derzeit Kraft in Dinge, die für sich gesehen alle prima und journalistisch gut sind, die aber zum Teil wenig wahrgenommen werden. Hier werden wir uns stärker fokussieren, denn es geht um journalistische Exzellenz, zum Beispiel um einzigartige Recherchetiefe, die bei den Menschen spürbar sein soll. Bei Radioprogrammen werden wir viel mehr kooperieren und nicht mehr alles alleine, jeder für sich, machen. Es geht um einen Paradigmenwechsel, den wir jetzt als Kompetenzzentren beschrieben haben. Indem wir uns auf inhaltlichen Feldern Arbeit teilen, werden wir journalistisch stärker.Das, was für die Radiowellen gilt, gilt auch für das Regionalfernsehen. Muss jeder wirklich rund um die Uhr ein eigenes Programm machen? Antwort: Nein. Wir können auch Verbünde schaffen, wo drei, vier oder fünf Sender sagen: Wir einigen uns auf einen gemeinsamen Rahmen und machen darin unsere Regionalfenster. Das wird kommen, da bin ich hundertprozentig sicher. Die Bereitschaft haben alle erklärt. Da gibt es immer noch unterschiedliche Ausprägungen. Der eine möchte sein Regionalfenster größer und der andere ein bisschen kleiner, aber wir sind gemeinsam dran.Nein. Ich will es nicht für alle Zeit ausschließen, aber im Moment fände ich es nicht klug, weil dieses Regionalfenster ein kleines wäre.Die Frage ist immer: Treffe ich bei der ARD auf Themen, Menschen und Ansichten, die mich inspirieren oder zum Denken anregen? Ist da etwas dabei, das mich bereichert, schlauer macht, zum Lachen bringt? Und kann ich mich auf gute Recherche verlassen, so dass klar ist, was Fakten sind und auf welcher Grundlage ich mir meine persönliche Meinung bilde? Kann ich mich an genug unterschiedlichen, klar gekennzeichneten Meinungen in der ARD auch mal reiben, zum Beispiel in den "Tagesthemen"? Hier ist es sicherlich gut, wenn wir die Liste der Kommentatorinnen und Kommentatoren immer wieder erweitern. Wir sollten uns auf das Erklären von Komplexität, das Vermitteln von Inhalten und das Berichten von Wirklichkeit konzentrieren. Es wäre eine fatale Entwicklung, wenn wir belehren. Ich finde, dass uns das in der "Tagesschau" in den 16 Jahren, die ich als damaliger Chefredakteur beurteilen kann, ganz gut gelungen ist. Jedenfalls habe ich nie den Vorwurf der politischen Einseitigkeit bekommen.Genau, obwohl ich SPD-Mitglied bin. Das bin ich 1982 geworden, als mein Vater starb und eine Tradition der Familie zu enden schien, die bis in das Kaiserreich zurückgeht. Dazu bewogen hat mich auch die Abwahl von Helmut Schmidt, die ich damals bedauert habe. Aber auch hier gilt: Das Wichtigste ist Transparenz. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht. Auch Menschen in der ARD dürfen privat politisch sein, aber klar ist, dass wir eigene Überzeugungen professionell von unserer journalistischen Arbeit trennen müssen. Das setze ich voraus und das ist machbar. Auch ein Architekt, der Mitglied der CDU ist, baut ein starkes Haus nach allen Regeln seiner Kunst, wenn die Bauherrin einer anderen Partei angehört.Ich möchte so sprechen und schreiben, dass sich alle Menschen angesprochen fühlen. Das Wunderbare an der deutschen Sprache ist, dass sie die Möglichkeit gibt, verschiedene Geschlechter anzusprechen, ohne dass man dabei die Regeln der Orthografie oder der Grammatik beugen muss. Deshalb habe ich mir vorgenommen, inklusiv zu sprechen, aber nicht mit Binnen-I, Doppelpunkten oder Schrägstrichen.