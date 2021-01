© Netflix "Das Damengambit" war laut JustWatch 2020 die beliebteste Serie der Deutschen

Im abgelaufenen Jahr wurden noch nie so viele Filme und Serien gestreamt wie zuvor. Die Corona-Pandemie hat den ohnehin boomenden Streaminganbietern wie Amazon Prime Video, Disney+, Netflix und Co großes Nutzerwachstum beschert. Doch welche Titel waren bei den Deutschen 2020 am beliebtesten? Das hat der Berliner Streaming-Guide JustWatch jetzt anhand von Nutzerinteraktonen auf seiner Plattform analysiert.