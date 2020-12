"P²+C=5: The new formula for media planning post covid": So lautet der Titel des Leitfadens, den der Wissenschaftler zusammen mit Out-of-Home-Vermarkter WallDecaux veröffentlicht hat. Basierend auf Forschungsergebnissen plädiert Gibbons darin für ein intensiveres Zusammenspiel von öffentlichem und privaten Marketing, um eine Marke in unserer von der Pandemie geprägten Gegenwart nachhaltig aufzubauen – besonders im immer wieder diskutierten Spannungsfeld zwischen langfristiger Reputation und dem Wunsch nach kurzfristigen Ergebnissen.