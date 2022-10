© Frederike Wetzels Julia Mateus steigt bei der "Titanic" zur ersten Chefredakteurin in der Geschichte des Magazins auf

Beim traditionsreichen Satiremagazin "Titanic" steht nach mehr als 40 Jahren mit durchweg männlichen Chefredakteuren erstmals eine Frau an der Spitze: Julia Mateus, seit 2020 Redakteurin bei der Zeitschrift. Dies teilte das 1979 gegründete Blatt am Dienstag in Frankfurt mit. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.