Julia Bönisch wechselt zur Stiftung Warentest

Die frühere Digital-Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung", Julia Bönisch, geht zur Stiftung Warentest. Die 39-Jährige tritt zum 1. März die neu geschaffene Stelle der Bereichsleiterin Digitale Transformation und Publikationen an, wie die Stiftung am Freitag in Berlin mitteilte. Sie wird zugleich Mitglied der Geschäftsleitung und berichtet an Vorstand Hubertus Primus. Bönisch soll den digitalen Transformationsprozess des Verlagsgeschäfts vorantreiben.