Wann und warum wir Podcasts hören - und wie Werbung dort am besten wirkt

© IMAGO / agefotostock Podcast-Fans hören die Audio-Formate in verschiedensten Situationen, besonders gerne unterwegs

Auch wenn Podcasts immer mehr zum Massen-Phänomen werden, gibt es bei der Hörerschaft große Unterschiede zwischen den Nutzungskontexten und der -intensität. Auch die Gründe dafür, dass sich Menschen den Audio-Formaten widmen, sind vielfältig. All diese Aspekte haben die Agenturgruppe Pilot und Podcast-Vermarkter Julep Media in der aktuell größten Studie zum Thema untersucht. Die Akzeptanz für Werbung in Podcasts fällt den Erkenntnissen zufolge ziemlich hoch aus - sofern diese richtig platziert wird.