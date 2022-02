Krost ist seit Mai 2018 bei der Vice Media Group an Bord und kümmerte sich dort zuletzt als Vice President Sales um das Werbegeschäft des international tätigen Medienunternehmens. Zuvor war er in unterschiedlichen Positionen für Viacom, Axel Springer, Joiz und Vevo tätig. Bei Vice Media soll er in seiner neuen Postionen vor allem das Digitalgeschäft weiter ausbauen.





"David ist ein ausgewiesener Experte für digitale Marketing- und Kommunikationslösungen mit bester Kenntnis der Vice Media Group und einem beeindruckenden Track Record. Daher freue ich mich auf die weiter erfolgreiche Zusammenarbeit", sagt Vice-Deutschlandchefin Karin Helfer.



Vice Media geht in Deutschland gerade wieder in Offensive. So wurde die Redaktion in Berlin kürzlich um drei Mitarbeiter für investigative Inhalte und Multimediale Aufbereitung ausgebaut. Auch die Vice-Agentur Virtue hat sich viel vorgenommen und will in diesem Jahr mit ihren Kampagnen für Kunden wie Converse, L'Oréal, McDonald's, Uber, Volkswagen und Zalando sichtbarer werden und für Gesprächsstoff sorgen. dh