Ein Beispiel: Netflix ist in der Basisversion ohne HD und auf einem Gerät für 7,99 Euro zu haben, in der gleichen Größenordnung liegt das Angebot für Amazon-Prime-User. TV Now, die Streamingplattform der RTL-Gruppe bleibt mit 4,99 Euro zwar deutlich darunter, hat dafür nur das eigene Senderangebot im Köcher. Das erklärte Ziel Joyns war und ist hingegen, alle deutschen Contentanbieter auf der Plattform zu versammeln. Das ist seit dem Launch allerdings nicht ganz gelungen: RTL kocht weiterhin sein eigenes Süppchen und auch Sky hat einer Kooperation derzeit eine deutliche Absage erteilt.



© SHP

Joyn Plus im Web

Mit seinem Livestream-Angebot von 60 lokalen Sendern deckt die im Juni als Freeversion gestartete Plattform aber nach eigener Aussage derzeit 67 Prozent des gesamten deutschen Free-TV Marktes ab. Dazu gehören die öffentlich-rechtlichen Angebote von ARD und ZDF, aber auch internationale Sender wie MTV, HGTV (Home and Garden TV) und Nickelodeon. Dazu wirbt Joyn mit seinem Portfolio an On-Demand Content mit Serien, Shows und exklusiven Previews. Das soll auch weiterhin frei verfügbar bleiben. „Wir konzentrieren uns ganz klar auf ein Freemium-Modell. Joyn bietet eine große Auswahl an kostenlosen Inhalten und Live-TV, mit Joyn Plus kommt nun ein kostenpflichtiger Premium Bereich hinzu“, fasst Joyn-Geschäftsführerinzusammen.Serien wie „Jerks“ oder „die Läusemutter“, bislang noch im Free-Bereich verfügbar, bleiben dann den Abonnenten vorbehalten. Das gilt ebenso für das soeben gestartete Joyn-Original “Frau Jordan stellt gleich”, geschrieben von Stromberg-Autor Ralf Husmann und Katrin Bauerfeind als weibliche Hauptrolle, oder “Check Check”, wo Klaas Heufer-Umlauf seine erste fiktionalen Serienrolle spielt. Nutzer des Freebereichs, können sich mit der jeweils ersten Folge Appetit auf mehr und dann eben auch den kostenpflichtigen Zugang holen. Für 2020 sind 12 solcher Joyn Originals in der Pipeline. In Berlin entsteht derzeit die neue Serie "MaPa", für die Joyn in Zusammenarbeit mit dem öffentlich-rechtlichen Sender RBB das Genre der "Sadcom" aus der Taufe gehoben hat. Neben den rein deutschen Partnerschaften gibt es eine internationale Co-Produktion. „Dignity“ erzählt die wahre Geschichte rund um die deutsche Sekte „Colonia Dignidad". Die Serie ist eine Story House Pictures-Produktion, die in Deutschland und Chile umgesetzt wird. Joyn Plus lockt zudem mit Zugang zu sechs Pay TV Sendern – ProSieben Fun, Sat.1 Emotions, Kabel Eins Classics, Animal Planet, Discovery Channel, Eurosport 2.Eigenproduktionen sind auch das Zugpferd des US-Konkurrenten Netflix. 10,5 Milliarden US-Dollar soll der Streamingdienst 2019 in Originals gesteckt haben, das war in einem soeben veröffentlichten Bericht der US-Fachzeitschrift „The Hollywood Reporter “ zu lesen. Disney, das 2020 auch in Deutschland sein eigenes Streamingangebot lancieren will, soll sogar den doppelten Betrag investiert haben. „Wir hätten natürlich gerne das Budget von Netflix“, sagt Hofem. Die Joyn-Chefin sieht sich in Deutschland aber nichts desto trotz im Vorteil gegenüber den amerikanischen Plattformen. „Wir haben einen hyperlokalen Ansatz. Unser Fokus liegt auf deut­schen Eigen­produk­tionen. Als lokaler Player sei man deut­lich näher an den Nutzern dran als inter­natio­nale Strea­ming-Anbieter. Doch auch Netflix baut sein Deutschlandgeschäft aus und hat zahlreiche weitere deutsche Eigenproduktionen in Auftrag gegeben. Hofem kontert: „Alles was Netflix investiert, muss global skalieren.“Und Joyn Plus? Der Dienst skaliert vorerst in Deutschland, ein weiterer Ausbau in der DACH-Region steht aber schon im kommenden Jahr auf dem Plan. Mehr Subskriptionsgebühren müssen zweifellos in die Kasse, denn noch plant Joyn, seine Premium-Variante respektive die selbstproduzierten Inhalte werbefrei zu halten. Zumindest weniger Werbung als in der Free-Variante wird es geben. Die dort ausgespielte Werbung soll für die Abonnenten auf Pre-Rolls verkürzt werden.Wie viele Abonnenten man von seinem Angebot überzeugen will, darüber schweigt man bei Joyn. Mindestens ebenso viele wie für den Freebereich lautet die vage Antwort, Stand Heute oder wann? Derzeit zählt man – Stand November – monatlich 2,25 Millionen Unique Usern. 4,8 Millionen Mal wurde die Joyn App mittlerweile installiert. 58 Prozent der Nutzung passieren mobil. Mit 4,9 Millionen Active Usern führt die Streamingsplattform eine etwas weichere Kennziffer ins Feld. Das sind Personen, die die Joyn-Website oder -App innerhalb der letzten 30 Tage besucht haben Solange sie durch ein Cookie oder ihre Geräte-ID identifizieren werden, werden sie nur einmal gezählt. Die Nutzung auf zwei verschiedenen Geräten wird jedoch doppelt gezählt. Benutzer mit Login werden unabhängig von der Anzahl der verwendeten Geräte einmal registriert: Mit dem neuen Update der Joyn App können sich Nutzer nun auch registrieren und so zusätzliche Features wie eine Merkliste nutzen, oder nahtlos von einem Gerät zum anderen wechseln.Die Verbreitung will Joyn durch die kontinuierliche Expansion der Zugangswege erweitern. Neben Web und App ist Joyn auch auf diversen Smart TVs wieAndroid TV, Fire TV, Apple TV und Samsung Tizen verfügbar. vg