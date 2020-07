© imago images / Müller-Stauffenberg Michael Spreng wurde 72 Jahre alt

Am Dienstagabend ist der ehemalige Chefredakteur der Bild am Sonntag und Politikberater Michael Spreng nach langer Krankheit gestorben. Er erlag einem Krebsleiden. Er starb dort, wo er seine Zeit am liebsten verbrachte, auf Mallorca.