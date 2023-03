Hernandez für Behörde für Kultur und Medien

Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg

Wundenlecken, Fehleranalyse, Ableitungen: Nach dem Kahlschlag bei G+J ging es in einer aussagekräftigen Runde um die Finanzierungszukunft des Journalismus der Verlage. So kritisiert der SPD-Mediensenator in Hamburg die jüngsten Webeverbotspläne „seiner“ Berliner Ampel. Und die Ex-FTD’ler kassieren spätes Lob als „Transformationselite der deutschen Medien“. Klingt wie: Hätte G+J doch mal besser länger mit ihnen gearbeitet.

Haben die Verlage die Digitalisierung verschlafen? Das lässt Philipp Welte, Verlagsvorstand bei Hubert Burda Media und Vorstandschef des Zeitschr