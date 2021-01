Motor Presse Stuttgart will Hearst-Anteile komplett übernehmen

Joint Venture am Ende?

© Motor Presse Hearst Motor Presse Hearst-Geschäftsführer Wolfgang Melcher dient wohl bald nur noch einem Gesellschafter

Der Special-Interest-Publisher Motor Presse Stuttgart will seine 50-Prozent-Beteiligung am Verlag Motor Presse Hearst (Men's Health und Co) auf 100 Prozent aufstocken. Die Zusammenarbeit mit dem US-Großverlag Hearst hielt damit nur drei Jahre.