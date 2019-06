Warum ist das alles so schwierig, warum sind so viele genervt? Im Kern, da sind sich fast alle einig, kann die deutsche Werbeindustrie sich froh und glücklich schätzen, sie zu haben: die traditionsreichen Joint Industry Committees (JICs), also die AGF Videoforschung, die Agof (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung) und die Agma (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse). Mehr zum Thema Antrittsinterview des neuen OWM-Vorsitzenden Uwe Storch Agof, Agma, AGF: Was wird aus den deutschen JICs? Uwe Storch, Media-Chef bei Ferrero und seit vergangener Woche neuer Vorsitzender des Kundenverbands OWM, legt gleich richtig los: Im Interview mit HORIZONT Online mahnt er echte Reformen bei AGF, Agma und Agof an und fordert von den US-Plattformen, ihre Walled Gardens weiter zu öffnen: „Der Markt benötigt den Zugang zu den Daten!“ Der vielleicht leidenschaftlichste Fürsprecher der JICs ist Uwe Storch. Doch selbst der sagte jüngst in seinem Antritts-Interview als neuer Vorsitzender des Kundenverbandes OWM: Die Kritik an den JICs, sie seien „zu träge, zu aufwendig und teilweise auch überholt“, sei so falsch ja nicht. Und spätestens bei diesem Satz müssten bei den JIC-Geschäftsführern Kerstin Niederauer-Kopf (AGF), Claudia Dubrau (Agof) und Olaf Lassalle (Agma) die Alarmglocken schrillen: „Unsere größte Herausforderung ist, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob es wirklich drei parallele Systeme braucht, die zum Teil das Gleiche messen. Im Grunde macht das doch keinen Sinn mehr – weder inhaltlich noch organisatorisch noch finanziell. Diese deutsche Kleinstaaterei wird auf Dauer nicht mehr finanzierbar sein.“



Storch steht mit seiner Grundsatzkritik nicht allein auf weiter Flur, im Gegenteil. Auch von den Medien-Vermarktern, die als Gesellschafter die JICs maßgeblich tragen, ist immer wieder genervtes Murmeln zu vernehmen – bis hin zu mehr oder weniger deutlichen Austrittsdrohungen. Das ist mal RTL, mal Ströer und mal Sky – und dass Max Conze, Vorstandschef von Pro Sieben Sat 1, AGF und Co tief im Herzen trägt, ist auch eher unwahrscheinlich. Hinzu kommt: In den Mediaagenturen verlieren die JICs vor allem bei jungen Mitarbeitern an Sichtbarkeit und Relevanz. Eine gefährliche Entwicklung – offensichtlich gerät da gerade etwas ins Wanken.Stimmt also das gängige Narrativ womöglich gar nicht, wonach die Deutschen treu zu ihren JICs stehen und die nur deshalb in die Bredouille geraten, weil die US-Plattformen von dieser ganzen Gremienarbeit nichts wissen wollen? Fest steht: Ohne Google, Facebook und Amazon, die den digitalen Werbemarkt inzwischen in einem Ausmaß dominieren, wie man sich das vor fünf Jahren noch nicht hätte vorstellen können, machen irgendwelche Branchenstandards nun mal keinen echten Sinn mehr. Ohne die US-Plattformen geht es nicht; die Frage ist, wie esmit ihnen geht – beziehungsweise ob überhaupt.Klaus-Peter Schulz, meinungsfreudiger Sprecher des Mediaagentur-Verbands OMG, bringt jetzt einen neuen Twist in die Diskussion. Im Gespräch mit Horizont sagt er: „Ich würde mir von den Gesellschaftern aller drei JICs wünschen, sich deutlich stärker als bisher zu engagieren. Und dass sie viel stärker als bisher klare Vorgaben machen, wie man bei Themen wie einer gemeinsamen Bewegtbild-Währung gemeinsam vorankommen will.“ Ist das das eigentliche Problem: die fehlende Kraft der deutschen Vermarkter, über ihren Schatten zu springen, sich auf Kompromisse zu verständigen und den Forschern in den Gremien klar und deutlich zu sagen, was genau sie erwarten? Warum, zum Beispiel, gibt es keinen klaren Auftrag an AGF und Agof, sich zumindest auf technischer Ebene zu einigen, wie man die Reichweiten von Bewegtbildangeboten einheitlich messen kann? Der Eindruck ist, dass sowohl AGF als auch Agof ihr Terrain verbissen verteidigen. Die einen sind für Bewegtbild zuständig, die anderen für Online – basta.Solche Revierkämpfe passen nicht mehr in eine Welt, in der sich die Gattungsgrenzen zunehmend auflösen. Hinzu kommt: Der Umstand, dass sich die deutschen Medien offensichtlich schwer tun damit, sich in kritischen Punkten zu einigen, nimmt den Appellen an die US-Plattformen, sich deutschen Gepflogenheiten anzupassen, einiges von ihrer Überzeugungskraft.Was freilich nichts daran ändert, dass Google und Facebook eine höchst ambivalente Rolle in dem Spiel einnehmen. Auf der positiven Seite schlägt zu Buche, dass Google ernsthaft mit der AGF zusammenarbeitet und man im Bestreben, eine gemeinsame Bewegtbild-Währung auf die Straße zu bringen, erste Erfolge vermelden kann. Im Interview mit Horizont verteilt Agma-Vormann Olaf Lassalle auch in einem anderen Punkt gute Noten: Bei der Qualitätsinitiative Werbewirkung – die öffentlich bisher allerdings nicht gerade für Furore gesorgt hat – hätten „Google und Facebook gerade im Forscherkreis eine wirklich konstruktive Rolle gespielt und inhaltlich sehr gute Beiträge geliefert“, lobt Lassalle. Diese „sehr positive Energie“ müsse man aufnehmen.Aber es gibt eben weiterhin auch die andere, dunkle Seite. Vor ein paar Wochen sagte Matthias Dang, Chef des RTL-Vermarkters IP Deutschland: „Wir wären doch sofort bereit, die Youtube-DSP bei uns anzuschließen, wenn wir das Gleiche bei Youtube auch dürften. Es ist aber völlig klar, dass Google das niemals zulassen würde.“ Es ist das alte Spiel: Google und Facebook fordern von anderen Transparenz und Zugang zu Daten, sind aber im Gegenzug nicht bereit, ihre eigenen Blackboxes zu öffnen. Tatsächlich war das einer der zentralen Sätze im besagten Storch-Interview: „Unsere Forderung an die Walled Gardens lautet: Der Markt benötigt den Zugang zu den Daten!“ Zwar gebe es Fortschritte, jedoch: „Wir sind noch bei weitem nicht da, wo wir sein wollen.“ Die Skepsis, wie weit es wirklich her ist mit der Kooperationsbereitschaft von Google – von Facebook ganz zu schweigen –, ist nach wie vor groß.Und was ist jetzt mit den JICs selbst? Sind sie in ihrer jetzigen Aufstellung noch zeitgemäß – oder bräuchte es nicht doch endlich den großen Entwurf? Also das eine JIC statt derer drei?Bei aller Euphorie für disruptive Lösungen: In der Wirklichkeit erweisen sich die meist als schwer umsetzbar. Die drei JICs sind zwar nicht riesig, aber komplex – mit eigenen Methoden, Technologien und Forschungs-Philosophien, die sich so leicht nicht vereinheitlichen lassen. Was auch fehlt, ist eine gemeinsame Geschichte der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die hat erst vor gut einem Jahr wirklich begonnen und kommt – darf man Lassalle Glauben schenken – jetzt endlich in Gang. Es gebe inzwischen „eine Reihe sehr konkreter bilateraler und trilateraler Projekte“. Der gegenseitigen Vorbehalte sind aber wohl noch viele.Nur darauf zu vertrauen, dass sich Dubrau, Niederauer-Kopf und Lassalle schon irgendwie zusammenraufen, kann es also auch nicht sein. Wenn der ganz große Befreiungsschlag in Form eines neuen Super-JICs nicht möglich ist, müssen zumindest eine Ebene darunter neue Strukturen eingezogen werden. Tatsächlich liegen seit einem Jahr Vorschläge dazu auf dem Tisch. Es geht auch voran – nur eben viel zu langsam.Wie verfahren also ist die Lage? Ziemlich verfahren. Doch wäre es fatal, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Denn wahr ist eben auch: AGF, Agof und Agma leisten in ihren Bereichen richtig gute Arbeit und tragen zur Effizienz der Industrie bei. Es wäre daher fatal für die deutsche Werbebranche, wenn die JICs unter die Räder kämen. Das Projekt, die deutschen JICs zu reformieren, ist mühsam und komplex. Doch die Anstrengung lohnt sich. Es steht viel auf dem Spiel.