Bei Disney wird Park als Senior Vice President, General Manager Media die Bereiche Fernsehen und das Direct-to-Consumer-Geschäft von Walt Disney in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten. Zu ihrem Aufgabengebiet gehören damit die Fernsehsender, die Vermarktung und die Distribution im deutschsprachigen Raum. Eine der wichtigsten Aufgaben der Managerin dürfte indes die Einführung der neuen Streamingplattform Disney+ sein, die hierzulande Ende März starten soll.Wenn man sich den Lebenlauf von Park ansieht, dürfte sie für diese Aufgabe die Idealbesetzung sein: Bei Pro Sieben Sat 1 verantwortete sie zuletzt als Chief Digital Officer Entertainment alle digitalen Content-Angebote des Medienkonzerns und war in dieser Funktion maßgeblich am Aufbau der Streamingplattform Joyn beteiligt. Zuvor hatte sie bei Pro Sieben Sat 1 diverse Führungspositionen inne, unter anderem alsGeschäftsführerin des Frauensenders Sixx. Park begann ihre Karriere bei Bertelsmann, wo sie unter anderem als Director Business Development die Unternehmensentwicklung der Direct Group verantwortete.Bei Disney berichtet Park an Roger Crotti, Country Manager Deutschland, Österreich und Schweiz. "Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir mit Eun-Kyung eine solch erfahrene und visionäre Managerin für unser Unternehmen gewinnen konnten. Sie ist eine digitale Pionierin und bringt strategisch und inhaltlich die wichtigsten Voraussetzungen für diese Position mit, um gemeinsam unser Media-Geschäft für die Zukunft weiterzuentwickeln", sagt ihr neuer Chef.Eun-Kyung Park selbst sagt: "Es ist mir eine Ehre, Teil der Disney Familie zu werden. Es kommen spannende Zeiten auf die Medienbranche zu und ich freue mich sehr darauf, die besten Contents der Welt, sowohl digital als auch linear bestmöglich zu distribuieren und zu vermarkten." dh