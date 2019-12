Jakits werde dem Magazin für kulinarische Lebensart danach als Herausgeberin "eng verbunden bleiben", teilt dermit, in dessen Diensten die Journalistin seit über 30 Jahren steht. 1988 war sie als Food-Redakteurin von Brigitte (Gruner + Jahr) zum Feinschmecker gewechselt. 1994 wurde sie stellvertretende Chefredakteurin, 1997 übernahm sie den Chefposten von. Wie der Feinschmecker sei auch "Gourmet-Botschafterin" Jakits selbst "eine Institution – in der Medienbranche genauso wie in der Gastronomie und Hotellerie", sagt Verleger Thomas Ganske.Nachfolgerin, zuvor bei der Welt-Gruppe (Axel Springer), kam 2005 ins Reiseressort des Feinschmecker. Dort wurde sie Ressortleiterin und 2015 zusätzlich Vize-Chefredakteurin. Zuletzt hat sie außerdem den Relaunch des Portals verantwortet. Gottlieb stehe "für Kontinuität und eine konsequente evolutionäre Weiterentwicklung von Magazin und Marke gleichermaßen", so Jung-Verleger und Zeitschriftenvorstand Sebastian Ganske. rp