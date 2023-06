Jalag

"Lafer" erscheint ab sofort als Bookazine

2017 brachte der Jahreszeiten Verlag auf dem Höhepunkt der Celebrity-Magazin-Welle Lafer mit Spitzenkoch Johann Lafer als Aushängeschild an den Kiosk. Mittlerweile sind viele Promimagazine in der Versenkung verschwunden. Jalag hält indes an Lafer fest - allerdings im neuen Format und mit reduzierter Erscheinungsfrequenz.

Ab sofort erscheint "Lafer" als sogenanntes Bookazine, also einer Mischung aus Buch und Magazin. Typisch sind der vergleichsweise große Umfang - im Fall von "Lafer" 160 Seiten - und die hochwertige Aufmachung. Jalag preist "Lafer" als "Collector's Edition" in "opulenter Premium-Austattung". Auch inhaltlich wurde "Lafer" überarbeitet. Ab sofort gibt es in jeder Ausgabe ein saisonales Schwerpunktthema. In der aktuellen Ausgabe, die ab soforet erhältlich ist, geht es passend zur Jahreszeit um das Thema Grillen, inklusive 50 von Lafer selbst entwickelten oder kuratierten Rezepten.