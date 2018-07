In den vergangenen zehn Jahren war Eckert Geschäftsführerin bei Dirk Mantheys Ernährungs-Portal und -Zeitschrift Eat Smarter, davor in den 90er-Jahren Marketingchefin in dessen damaligem Milchstraße-Verlag und bis 2006 fürs Lizenzgeschäft von Fit for Fun verantwortlich. Dort gab es seinerzeit bis zu 30 Food- und Fitnessprodukte unter dem Label der heutigen Burda-Marke.



Für Jalags Food-Titel soll Eckert neue Vermarktungsprodukte entwickeln, etwa Lizenzdeals, Marketingpakete und gastronomienahe Veranstaltungen für (Werbe-)Kunden. Hierfür gibt es nun eine Kooperation mit der Eventagentur, die zudem etliche Sterne- und TV-Köche vertritt. Entsprechend berichtet Eckert an Vermarktungs-Geschäftsführerin. "Wir wollen weiterhin nicht nur durch unsere jungen und weitere neue Titel profitabel wachsen, sondern auch durch den kreativen Ausbau und die Markenspreizung unseres bestehenden Portfolios", sagt Jalag-GeschäftsführerAls Aufrüstung gegen Gruner + Jahrs ab Herbst zweimonatlich erscheinenden Gastro-Titel B-Eat versteht der Jalag seine Offensive nicht. Die G+J-Pläne wurden erst im Mai bekannt – die Personalie Eckert war da wohl längst verhandelt. Doch kalt lassen kann dieser Angriff auf seinenden Jalag nicht. Dass es den Titel seit über 40 Jahren gibt, sieht Rensmann zwar als „wertvolles Asset, weil die Marke in dieser Zeit eine einzigartige Bekanntheits- und Vertrauensbasis aufgebaut hat“. Und freut sich, „dass G+J wie wir an innovative neue Zeitschriftenkonzepte glaubt und auch regelmäßig neue Magazine launcht“.allerdings – Rensmann spricht und schreibt den Konkurrenztitel bewusst „B minus Eat“ – sei „eine heftige ,Feinschmecker meets Rolling Pin‘-Kopie“, sagt er mit Blick auch auf das österreichische Kult-Fachmagazin für junge Köche. Zudem lese sich die G+J-Präsentation für Anzeigenkunden „in weiten Teilen wie eine exakte Beschreibung“ des Feinschmecker-– „nur eben im Pseudo-Hipster-Sprech“. Rensmann sieht die G+J-Pläne somit als „wahrhaftige Bestätigung für das Original“.Gleichwohl will man im Werbemarkt nun stärker betonen, dass allein der Feinschmecker „derin Deutschland“ sei, mit relativ stabilen Verkäufen (70.000 Stück) bei einem hohen Copypreis (9,95 Euro) und hoher Planungsflexibilität dank Monatsfrequenz. Außerdem erscheint in diesem Jahr das Best-of-Heft als 13. Ausgabe auch im Handel. Neues auch bei den werbevermarkteten Beilagen: Neben denim Taschenbuchformat kommen in diesem Jahr erstmals auch monothematische Rezepte-Specials in Übergröße.Dieses Motto gilt fürs gesamte Haus: Das, was nicht gut klappt, stellt der Jalag ein oder erst einmal zurück . Und von dem, was gut funktioniert, produziert man mehr. So auch beim Food- und Health-Ratgebermagazin, das im vergangenen Herbst versuchsweise erschien. Der Titel, für den TV-„Ernährungs-Doc“ Matthias Riedl als medizinischer Berater Pate steht, erscheint jetzt viermal im Jahr. rp