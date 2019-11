Für die Verlage ist es ein großer Erfolg. Denn im ursprünglichen Regierungsentwurf war von einem reduzierten Mehrwertsteuersatz auch auf digitale Zeitungen, Zeitschriften und Bücher nicht die Rede. Nun wird auch für die digitalen Verlagsangebote der reduzierte Mehrwertsteuersatz in Höhe von 7 Prozent gelten.



"Mit dieser Entscheidung stärkt der Bundestag unsere freie und vielfältige Presselandschaft", erklärt VDZ-Präsident Rudolf Thiemann. "Damit wird der Realität der digitalen Presse Rechnung getragen."Dass es am Ende doch noch geklappt hat, haben die Verlage offenbar auch Monika Grütters zu verdanken. Ohne das Eintreten der Staatsministerin für Kultur und Medien "wäre die deutsche Umsetzung aller Wahrscheinlichkeit nach weit hinter dem Erreichten zurückgeblieben", heit es beim VDZ. Auch die Landesregierungen, die eine positive Stellungnahme des Bundesrates bewirkt hatten, hätten einen wichtigen Beitrag zu dem Gesetzesbeschluss geleistet. "Das ist ein guter Tag für unsere Bemühungen, freie und marktwirtschaftlich finanzierte Zeitschriften, Bücher und Zeitungen auch im digitalen Zeitalter zu erhalten", so Thiemann weiter.Dem VDZ zufolge gilt der reduzierte Mehrwertsteuersatz nun auch für Einzelpublikationen von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowohl als E-Paper als auch in der Form von Websites und Apps. Gleiches gilt für gebündelte Angebote von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen aus Datenbanken (single-sign-on), wie sie insbesondere im B-to-B-Bereich bereits heute Standard sind. mas