Bei Netflix hätte es im ersten Jahresquartal besser laufen können

Das Passwort-Teilen ist für viele Netflix-User normal, doch dem Streaming-Dienst zunehmend ein Dorn im Auge. Nun will Netflix angesichts seines mauen Wachstums härter durchgreifen. Zugleich wird der DVD-Verleih bei Netflix beendet.

Der Streaming-Riese Netflix will nach einem verhaltenen Jahresauftakt entschiedener gegen Trittbrettfahrer vorgehen. In diesem Vierteljahr soll die Offensive gegen das Teilen von Passwörtern endlich Fahrt aufnehmen, kündigte das Unternehmen an. Netflix geht davon aus, dass rund 100 Millionen Haushalte den Service mit den Login-Daten anderer Menschen nutzen. Künftig soll auch fürs Teilen bezahlt werden. Zudem beendet Netflix ein Relikt vergangener Zeiten, mit dem die Geschichte der Firma begann: den DVD-Verleih.