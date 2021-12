RTL United: Mit Führungsanspruch

Es sind immens große Ankündigungen, denen RTL im Jahr 2022 Taten folgen lassen muss: Man wolle aufsteigen zur "führenden Entertainment-Marke Deutschlands", zum nationalen Champion, der es endlich schaffen will, den großen Streaming-Plattformen etwas entgegenzusetzen. Um die ambitionierten Ziele zu erreichen, strukturiert Bertelsmann respektive RTL einmal quer durchs Unternehmen um, um das erste vollintegriertezu bauen. Die wichtigsten Einschnitte: TV Now wird zu RTL+ und bietet fortan Filme, Serien, Videos, Social, echten Journalismus, Podcasts, Hörbücher, Musik und Zeitschriften. One App, all Media – so zumindest die Ankündigung. RTL, RTL Up (früher RTL plus) sowie die drei Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living präsentieren sich im einheitlichen Design. Es gibt ein neues Logo, das je nach Content die Farben wechselt, und einen neuen Unternehmensnamen, RTL Deutschland.