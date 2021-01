So ging der Umsatz 2020 mit etwa sechs Milliarden Euro nicht ganz so stark zurück wie zuletzt vom Vorstand prognostiziert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen lag zudem mit rund 850 Millionen Euro über der eigenen Prognose, wie RTL am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern hier noch 1,16 Milliarden Euro erwirtschaftet. RTL hatte im November einen Ausblick gegeben und dabei rund 5,8 Milliarden Euro Umsatz nach 6,65 Milliarden 2019 in Aussicht gestellt. Die vollständigen Zahlen will das Management um Konzernchef Thomas Rabe am 12. März veröffentlichen. dpa