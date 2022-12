Edward Bergers Spielfilm "Im Westen nichts Neues" über Soldaten im Ersten Weltkrieg ist Anfang 2023 als Deutschlands Kandidat im Rennen um den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film.



Streaminganbieter Netflix betonte am Dienstagabend (MEZ), dass fünf seiner zehn beliebtesten englischsprachigen Serien überhaupt 2022 ihre Premiere hatten: Staffel vier der Mystery-Serie "Stranger Things", außerdem die Comedy-Horror-Serie "Wednesday" und die True-Crime-Serie "Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" (die alle drei demnach die Marke von einer Milliarde gestreamter Stunden überschritten haben). Außerdem zählen dazu die zweite Staffel der Historien-Romanze "Bridgerton" und die Hochstaplerin-Serie "Inventing Anna".Netflix-Abonnenten verbrachten demnach 2022 auch mehr Zeit als jemals zuvor damit, Netflix-Rückkehrstaffeln und -Fortsetzungen anzusehen, darunter neben "Stranger Things" zum Beispiel auch von Serien wie "Elite" (Staffel 6), "The Crown" (Staffel 5), "The Umbrella Academy" (Staffel 3) und "Young Royals" (Staffel 2).