© HORIZONT Im Frühjahr 2020 mussten viele Kioske schließen - im 2. Lockdown blieben die Verkaufsstellen geöffnet

Normalerweise dominieren in der vierteljährlichen IVW-Auflagenstatistik wegen der sich ändernden Mediennutzung seit Jahren die roten Zahlen - doch im 2. Quartal 2021 können sich viele Titel auf einmal über steigende Verkaufszahlen freuen. Der Grund: Im Vorjahreszeitraum hatte der erste Lockdown viele Zeitungen und Zeitschriften tief ins Minus gedrückt. Im direkten Vergleich dazu wurden in diesem Frühjahr im zweiten Lockdown dann wieder mehr Titel verkauft - vor allem in digitaler Form.