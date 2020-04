© HORIZONT Die meisten in der IVW erfassten Titel liegen erneut im Minus - es gibt aber auch Ausnahmen

Die Coronakrise hat bei den Auflagenzahlen im ersten Quartal des Jahres noch keine großen Spuren hinterlassen. Wie in den Jahren zuvor dominieren auch zu Beginn des Jahres 2020 in der Auflagnestatistik der IVW die roten Zahlen. Besonders heftig erwischt hat es in den ersten drei Monaten des Jahres Stern und Focus, die jeweils zweistellig im Minus liegen. Bei den Zeitungen verzeichnete die Welt massive Verluste.