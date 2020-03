Berendsen habe die DDVG, die unter anderem an, an der Sächsischen Zeitung und an der Neuen Westfälischen beteiligt ist, "auf die Herausforderungen des digitalen Medienumbruchs vorbereitet und erfolgreich auch durch schwierige Zeiten geführt", sagt SPD-Schatzmeister. Letztere gab es durchaus in den vergangenen Jahren, was vor allem am kriselnden Beteiligungssegment Regionalpresse liegt; auch an der Frankfurter Rundschau war diemal beteiligt. Hinzu kamen aber auch hausgemachte Probleme beim Verbrauchermagazin Ökotest , an dem die DDVG die Mehrheit hält: Missmanagement, eine gescheiterte Expansion nach China und den Verdacht veruntreuter Firmengelder.Berendsen war seit Anfang 1994 Geschäftsführer des. "Er restrukturierte das komplexe Unternehmensgebilde und baute es zu einer erfolgreich operierenden Holdingstruktur um", so die DDVG. Zudem habe er das Portfolio durch digitale Geschäftsmodelle ergänzt, etwa mit Beteiligungen an Startups wie avocadostore.de und utopia.de. "Ich habe diese Funktion seit über 26 Jahren ausgeübt und irgendwann ist auch genug", begründet Berendsen seine Entscheidung. Der verbleibende DDVG-Chefist seit Mai 2008 Geschäftsführer der Holding. rp