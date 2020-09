© Stefanie Kresse / Tina Luther / Sung-Hee Seewald Hohe-Luft-Verlegerin Kasia Mol-Wolf (M.), Chefredakteur Thomas Vasek und seine Stellvertreterin Rebekka Reinhard

Philosophie, jetzt für (fast) alle: Mitten in der Coronakrise leistet sich die Philosophie-Zeitschrift Hohe Luft einen Relaunch – und der hat es in sich. Inhaltlich öffnet man sich neuen Themen und will so eine breitere Leserschaft erreichen. Aufhorchen lässt aber auch die furios vorgetragene Kritik am Zustand der akademischen Philosophie in Deutschland. HORIZONT Online sprach mit Chefredakteur Thomas Vašek, seiner Stellvertreterin Rebekka Reinhard und Verlegerin Kasia Mol-Wolf, in deren Verlag Inspiring Network Hohe Luft erscheint.