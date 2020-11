© Super RTL/Annette Etges Chefstratege Thorsten Braun übernimmt bei Super RTL auch die Verantwortung für den Content

Dass er das wirtschaftliche Geschäft beherrscht, hat Thorsten Braun schon bewiesen: Als Chief Revenue Officer von Super RTL wird er das Jahr mit einem Plus abschließen. Erst im Mai ist der ehemalige Disney-Channel-Manager auf dem für ihn in Köln geschaffenen Posten angetreten und kann schon jetzt Erfolg vermelden: Der Kinder- und Familiensender wird das Corona-Jahr mit einem Plus bei den Erlösen abschließen und sogar über Plan liegen - was allerdings weniger mit der Werbevermarktung, als mit dem breiten Zusatzgeschäft zusammenhängt. Vor wenigen Tagen wurde nun bekannt: Ab Dezember ist Braun auch für die Inhalte des Kinder- und Familiensenders verantwortlich.