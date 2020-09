Mehr zum Thema

Beschluss zur Presseförderung

Ein brandgefährliches Spiel

Mit der Bundestagswahl 2017 verlor die SPD vier von fünf Mitgliedern des Arbeitskreises Kultur und Medien. Insofern musste sich die Fraktion neu aufstellen. Da ich zuvor im Hessischen Landtag das Referat Kultur und Bildung leitete, brachte ich eine gewisse Nähe zu den Themen mit. Medien sind in meinen Augen für das Funktionieren der Gesellschaft eminent wichtig. Ohne funktionierende Medien haben wir keine stabile Demokratie.Das müssen Sie sich fragen.Medienpolitik ist in erster Linie Ländersache, insofern kümmern wir uns hier mehr um die Deutsche Welle, das Deutschlandradio und ordnungspolitische Themen wie das Medienauskunftsrecht oder das Berufsgeheimnisschutzgesetz.Das mag für jene überraschend gekommen sein, die nicht in die Gespräche eingebunden waren.

Der Bundestag hat entschieden. Zeitungen, Anzeigenblätter und Zeitschriften erhalten in den nächsten Jahren insgesamt maximal 220 Millionen Euro. Von Hilfen bei der Zustellung ist keine Rede mehr. Auch ist nicht mehr das Arbeits-, sondern das Wirtschaftsministerium zuständig. Die Förderrichtlinien für die Vergabe sind unbekannt. Das ganze Verfahren ist undurchsichtig und vor allem: hochgefährlich.

Das hat damit zu tun, dass es nicht möglich war, auf Basis des Beschlusses vom November 2019 eine für die Verlage zufriedenstellende Lösung zu präsentieren. Um es klar zu sagen: Der BDZV teilte uns nicht nur einmal mit, dass 40 Millionen Euro pro Jahr nichts bringen und es mindestens die zehnfache Summe bräuchte, wenn nicht gar die 15-fache.Und weil das immer aufs Neue wiederholt wurde, gingen die zuständigen Fachpolitiker gemeinsam mit den Haushaltspolitikern der Koalition in die Beratung, ob man wirklich an dem Beschluss vom Herbst 2019 festhalten soll. Schließlich wurde entschieden, etwas Zukunftsträchtigeres zu entwickeln. Das Ergebnis kennen Sie.