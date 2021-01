© United Internet Media Rasmus Giese: "Die Krise wirkt wie ein Katalysator"

Während andere Gattungen schwer zu kämpfen haben, kommt die digitale Werbung komfortabel durch die Krise. Im HORIZONT-Interview erklärt Rasmus Giese, CEO von United Internet Media, warum das so ist und wie es weitergeht. Das große Thema des Jahres 2021, so Giese, wird die Arbeit an neuen Formen des datengetriebenen Marketings sein. Und: Das Gemeinschaftsprojekt NetID soll endlich Fahrt aufnehmen.