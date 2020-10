© SevenOne Entertainment Group Wolfgang Link

Vor sieben Monaten gelang Wolfgang Link der Aufstieg in der Vorstand von Pro7Sat1. Die Coronakrise macht dem Medienhaus schwer zu schaffen, immerhin aber ist inzwischen wieder so etwas wie eine klare Strategie erkennbar. Kürzungen beim Programm schließt Link weiterhin aus: "An Content zu sparen, wäre falsch. Das ist unser Rohstoff und der Motor für alles."