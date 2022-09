© Raimar von Wienskowski Ulrike Handel

Seit Mai hat Ulrike Handel bei Axel Springer das wichtige Vorstandsressort News Media National inne. Jetzt gibt sie intern erste konkrete Hinweise, wohin die Reise gehen soll. In einer Mail an die Mitarbeiter kündigt sie ein Strategieprojekt an, das Claudius Senst, CEO der Bild- und der Welt-Gruppe, leiten wird.