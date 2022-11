© Ogilvy Die neue Staffel von "Die Discounter" wird auch mit OoH-Maßnahmen beworben

Fast ein Jahr ist es her, dass der Streamingdienst Amazon Prime Video mit der Mockumentary-Serie "Die Discounter" einen echten Überraschungshit landete. Das betont alltägliche Setting - eine fiktive Discounter-Filiale in Hamburg - samt jeder Menge skurriler Charaktere und extremer Fremdscham-Momente erinnert in vielerlei Hinsicht an die Comedy-Serien "Stromberg" und "Jerks". Zum Start der zweiten Staffel haben sich die Kreativagentur Ogilvy und Prime Video nun eine ganz besondere Kampagne ausgedacht, um vor allem die junge Zielgruppe zu begeistern.