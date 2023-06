Langweilig wird beim RBB derzeit niemandem

Unmittelbar vor der geplanten Intendantenwahl beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) haben der Personalrat und die Freienvertretung des ARD-Senders ein neues Bewerbungsverfahren gefordert. "Ein geordnetes Wahlverfahren könne nicht mehr zu Ende gebracht werden", teilten die beiden Vertretungen am Freitag mit.

Hintergrund ist Uneinigkeit in der Wahlkommission, die für das Bewerbungsverfahren zuständig war und in Vorgesprächen mit Bewerbern eine Debatte um das künftige Gehalt des Intendanten oder der Intendantin aufbrachte, das deutlich reduziert werden könnte. Die Personalvertretungen kritisierten die beiden Vorsitzenden der Aufsichtsgremien bei dem öffentlich-rechtlichen Sender.

Am Donnerstagabend war bekanntgeworden, dass der Radio-Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch sich als Kandidat zurückzog. Tage davor hatte bereits Bewerberin Juliane Leopold, die Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell in Hamburg ist ("Tagesschau", "Tagesthemen"), ihre Kandidatur zurückgezogen.Im Rennen waren am Freitag noch zwei Bewerberinnen: Heide Baumann (50, zuletzt Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland) und Ulrike Demmer (50, von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der vergangenen schwarz-roten Bundesregierung von Angela Merkel).