ARD investiert noch mehr in digitale Inhalte und forciert Zusammenarbeit

© SWR/NDR/Axel Herzig Die Intendantinnen und Intendanten der ARD

Die ARD steckt noch mehr Geld als bisher in ihre digitalen Kanäle. Das beschlossen die Intendantinnen und Intendanten der ARD-Sender bei ihrer Tagung in Hannover. Außerdem wird die Kooperation der Rundfunkanstalten weiter intensiviert: So werden für zunächst vier Themenbereiche "journalistische Kompetenzzentren" eingerichtet, die crossmedial und senderübergreifend arbeiten werden. "Es werden nicht mehr alle alles machen", betont der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke.