© IMAGO / nicepix.world Der Youtube- und Twitch-Star Jens "Knossi" Knossala zählt zu den Promis, die bei der neuen Staffel von "Let's Dance" antreten

Zum 16. Mal startet auch in diesem Jahr im Februar wieder eine neue Staffel von "Let's Dance". In dem RTL-Format treten Promis und Influencer gemeinsam mit professionellen Tänzerinnen und Tänzern über mehrere Wochen hinweg gegeneinander an und messen sich in unterschiedlichen Tanz-Performances. Welche Personen des öffentlichen Lebens sich diesmal über das Parkett wirbeln lassen, hat der Privatsender nun bekanntgegeben.