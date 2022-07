© Nico Stank Riccardo Simonetti bekommt eine Sendung im Ersten

Der bekannte Influencer und Entertainer Riccardo Simonetti bekommt eine neue Fernsehshow in der ARD. Das teilten der verantwortliche Westdeutsche Rundfunk (WDR) und der Moderator am Montag in Köln mit. Es handle sich um eine "fünfteilige Personality-Show", die im Herbst produziert werde, hieß es in der Mitteilung.