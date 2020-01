Rezo beim Deutschen Medienkongress 2020 Der 12. Deutsche Medienkongress findet am 29. und 30. Januar 2020 in der Alten Oper Frankfurt statt. Das zweitägige Branchentreffen liefert News, Trends und Inspiration von Unternehmenslenkern, Querdenkern und kreativen Köpfen aus Unternehmen, Medien und Agenturen - darunetr auch Rezo. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist die Verleihung des HORIZONT Award an die Männer und Frauen des Jahres 2019. Alle Informationen gibt es auf der Website des Deutschen Medienkongresses . Der Frühbucherpreis für die Teilnahme beträgt 999 Euro (zzgl. Mwst.) endet am heutigen Dienstag (14. Januar). Die Anmeldung berechtigt gleichzeitig zum kostenfreien Besuch des HORIZONT Award. Veranstalter des Deutschen Medienkongresses 2020 sind HORIZONT und dfv Conference Group.

Die Nominierten im Überblick:

Neben dem besten TikTok-Talent - nominiert wurden hier unter anderem der Account der "Tagesschau" und die gehörlose TikTokerin Cindy Klink - bekommen auch "Neue Medienmacher" erstmals eine eigene Kategorie. Hier haben es unter anderem das Podcast-Produzentenpaar Maria Lorenz und Nilz Bokelberg auf die Shortlist geschafft."Derzeit entstehen sehr viele, spannende Medienmodelle. Eine neue Generation von Journalisten möchte ausprobieren, was möglich ist, oft genug ohne Medienhäuser im Rücken", sagt Jury-Mitglied und Multimedia-Journalist Daniel Fiene.Unter den Nominierten finden sich Politiker wie Ruprecht Polenz, der im vergangenen Jahr auf Twitter schwer aktiv war, Digitalstaatsministerin Dorothee Bär, das Berliner Unternehmerpaar Silke und Holger Friedrich, die mit der Übernahmen der Berliner Zeitung Schlagzeilen machten, und Promis wie Starkoch Tim Mälzer und die Moderatoren Frauke Ludowig und Kai Pflaume, aber auch Spezial- und Nischenblogs wie der Supermarktblog von Peer Schader oder das Fintech-Blog Finanz-Szene."Unsere Shortlist spiegelt in jedem Jahr die Veränderungen im Web wider", sagt Jury-Mitglied und Strategieberaterin Franziska Bluhm: "Deshalb verleihen wir erstmals einen Preis für das spannendste TikTok-Talent. Gleichzeitig wandelt sich die Bloglandschaft: Sie sind immer weniger Notizbücher des Alltags, sondern stark thematisch getrieben."Abgeschafft wurde dagegen die Kategorie "Hashtag des Jahres": "Im vergangenen Jahr zeichneten wir noch den Hashtag des Jahres aus. Diesmal haben wir deutlich gesehen, dass die Politik langsam aber sicher selbst im Social Web aktiv wird", sagt Jury-Mitglied und Digitalberater Thomas Knüwer.In der Königskategorie "Blogger des Jahres" nominiert sind Rezo, der in der kommenden Woche auch beim Deutschen Medienkongress auftritt, die Journalistin Samira El-Ouassil und der Faktencheck-Blog Volkverpetzer. Verliehen werden "Die Goldenen Blogger" am 9. März bei Microsoft in Berlin.● Rezo● Samira El-Ouassil● Volksverpetzer● Gewitter im Kopf● Herzkampf● Ruprecht Polenz● Dorothee Bär● Silke + Holger aus Berlin● Luisa Neubauer● Isabel Bogdan mit "Laufen"● Franzi von Kempis mit "Anleitung zum Widerspruch"● Tom Hillenbrand mit "Bittere Schokolade"● Bacon zum Steak● Heinzelcheese● Sternefresser● Coach Esume● FRÜF – Frauen reden über Fußball● Sports Insider● Alzheimer und wir● Halbtagsblog● profashionals● Algorithmenethik● finanz-szene.de● Supermarktblog● #DerApotheker● Schwesterfraudoktor● Twankenhaus● Bayerische Staatsoper Blog● Die Groschenphilosophin● Mona Ameziane● Fiete Gastro – der kulinarische Podcast mit Tim Mälzer● Kai Pflaume auf Instagram● Frauke Ludowig auf Instagram● Finding Van Gogh — der Podcast des Städelmuseums● Paardialogie mit Charlotte Roche & Martin Keß-Roche● Wochendämmerung mit Katrin Rönicke & Holger Klein● Der Businesslion● Evelyn Burdecki● Galeria Arschgeweih● DLR_next● erzaehlmirnix● Lilly Blaudszun● Bartmann● Cindy Klink● Tagesschau● Maria Lorenz und Nilz Bokelberg● Tijen Onaran● Stefanie Luxat● Ohhhmhhh.de● TheresaLiebt● Uwe Baltner● Helikopter Hysterie● Opa Whoopi● Bibliothek der Träume