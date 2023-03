IHK / Montage HORIZONT

Insgesamt gibt es in Deutschland 62 IHK-Zeitschriften mit 1,7 Millionen Lesern

Die Zeitschriften der Industrie- und Handelskammern IHK haben zwei erfolgreiche Anzeigenjahre hinter sich. Die Reichweitenstudie Entscheiden im Mittelstand (REM) bescheinigt ihnen Top-Werte.

In Aachen sind es die Wirtschaftlichen Nachrichten, in Brandenburg ist es das Forum, in Coburg Unsere Wirtschaft. Was diese drei und 59 weitere Titel