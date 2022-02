Zentrales Thema des Radio Adverstising Summit ist in diesem Jahr "The Power of Audio". Auf drei parallelen Bühnen und einer Hauptbühne beschäftigt sich das Programm unter den Aspekten Kreativität, Wirkung, Innovationen und Nachhaltigkeit mit der Kraft von Audio. Wichtige Themen sind unter anderem neue Erkenntnisse zur menschlichen Wahrnehmung und die in der Branche sehnlich erwartete neue Podcastwährung.





Nach zwei Jahren Pause soll natürlich auch der persönliche Austausch nicht zu kurz kommen: Das Event startet um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Business-Frühstück, bevor um 11 Uhr das eigentliche Programm beginnt. Ab 17 Uhr klingt der Summit dann mit einem Afterwork-Event mit Musik aus.Zu den namhaften Referenten gehört unter anderem der DJ und Musikproduzent Felix Jaehn, der erklärt, wie man mit Musik die Massen begeistert. In der Keynote spricht Lisa Wolter, Professorin für Online-Marketing und Medien an der Internationalen Hochschule Erfurt, über die Kraft der emotionalen Ansprache und warum Marken Emotionen brauchen. Durch das Programm führt der Radio- und TV-Moderator Thorsten Schorn, der unter anderem für WDR und RTL ("Denn sie wissen nicht, was passiert") moderiert.