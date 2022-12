"Nach zehn Jahren in der Verantwortung für den wichtigsten Kommunikationsfachtitel in Deutschland ist für mich nun der richtige Zeitpunkt für Veränderungen und neue Herausforderungen gekommen", so Gerich.

Geschäftsführer Markus Gotta: "Dieser Schritt kommt für uns alle recht überraschend und wir bedauern den Entschluss von Peter Gerich sehr, insbesondere, da er in den zehn Jahren, in denen er die HORIZONT-Medien als Verlagsleiter führte, diese sowohl wirtschaftlich als auch in der Werbevermarktung deutlich weiterentwickelt hat. Stellvertretend für die gesamte Geschäftsführung danke ich Peter Gerich ganz ausdrücklich für sein erfolgreiches Wirken und sein großes Engagement für unser Haus und wünsche ihm von Herzen eine erfolgreiche Zukunft auf seinen neuen Wegen."Gerich ist seit fast 13 Jahren bei der dfv Mediengruppe: Gestartet als Verlagsleiter des Fashion-Titels "Sportswear International", übernahm er 2013 die kaufmännische Verantwortung für HORIZONT. Mit sicherem Gespür legte er einen besonderen Fokus auf die digitale Entwicklung des Mediums, trieb die erfolgreiche Transformation von HORIZONT zur digitalsten Medienmarke unseres Hauses voran, initiierte den Einstieg in den Schweizer Zielgruppenmarkt sowie den Ausbau des Veranstaltungsgeschäftes.Die Verlagsleitung und damit die operative kaufmännische Führung von HORIZONT werden bis auf Weiteres Markus Gotta sowiegemeinsam übernehmen. Fuchs ist seit Januar 2005 bei der dfv Mediengruppe und seit Mitte 2021 Sales Direktorin der HORIZONT-Medien. "Wir freuen uns, mit Christine Fuchs bereits einen versierten Medienprofi im Team von HORIZONT zu haben. Sie hat in den beiden vergangenen Jahren sehr eindrucksvoll ihre Führungsstärke und kaufmännische Weitsicht bewiesen und wir sind überzeugt, dass sie in ihrer neuen Funktion die Medienmarke HORIZONT noch weiter voranbringen wird", so Gotta.