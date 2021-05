HORIZONT-Herausgeber Uwe Vorkötter und Chefredakteurin Eva-Maria Schmidt bedauerten den Abschied Simons: "Wir verlieren eine ausgezeichnete Journalistin und eine ausgewiesene Expertin mit intimen Kenntnissen und hervorragenden Kontakten in der Medienszene. In den vergangenen sechs Jahren hat Ulrike Simon dazu beigetragen, das publizistische Profil von HORIZONT zu schärfen und seine Position als führendes Fachmedium der Kommunikationsbranche zu stärken. Dafür ein herzliches Dankeschön an 'usi'." Herausgeber und Chefredakteurin wünschen Simon viel Erfolg in ihrer neuen Funktion beim RBB.Markus Gotta, Geschäftsführer der dfv Mediengruppe, in der HORIZONT erscheint, ergänzt: "Für unseren Anspruch als das Leitmedium der Medien- und Kommunikations-Branche sind kompetenter und professioneller Fachjournalismus mit fundierter Recherche und fachlicher Einordnung ganz entscheidende Faktoren. Ulrike Simon hat hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet. Ich bin überzeugt, dass wir auch in Zukunft mit unserem Team aus namhaften und kompetenten Autoren die Themen der Branche setzen."Zu den HORIZONT-Autoren für Medienthemen gehören Katrin Ansorge, David Hein und Roland Pimpl. Gemeinsam mit Chefreporter Jürgen Scharrer analysieren sie die Medienbranche. hor