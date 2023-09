Mandy Schamber, Lead Managerin Social Media bei der dfv Mediengruppe, hat das E-Book verfasst

Im vergangenen Jahr lief bei HORIZONT erfolgreich der Social-Media-Podcast Newsfluence! Jetzt erscheinen die wichtigsten Erfahrungen, Tipps und Anleitungen für erfolgreichen Journalismus im Social Web als E-Book. Autorin des Ratgebers ist Mandy Schamber, Lead Managerin Social Media bei der dfv Mediengruppe.

Facebook bleibt! Tiktok wächst und Threads kommt. Der Wille und die Kompetenz, diese Kanäle erfolgreich mit journalistischen Inhalten zu bespielen, fehlen aber zum Teil immer noch. Datenschutzaffären, Desinformationen und Hate Speech, aber auch knappe Ressourcen und Wissenslücken hemmen die journalistische Euphorie dabei zu newsfluencen! Doch die Nutzer der Plattformen brauchen verlässliche Nachrichten, um die Welt besser zu verstehen und mitgestalten zu können. Und Journalisten wiederum brauchen ein neues Publikum, weil ihre Medien an Relevanzschwund leiden.



Hier setzt das Fachbuch als Motivationscoach und Impulsgeber an und zeigt journalistisch Arbeitenden, warum sich newsfluencen lohnt und wie es funktioniert. Praktische Streifzüge in die Themen Personal Branding, Community Management, Formatentwicklung und Vermarktung sowie Interviews mit Medienprofis motivieren zu mehr Sichtbarkeit und sinnstiftendem Austausch mit Leser:innen in sozialen Medien.Mit diesem Buch gibt Social-Media-Profi Mandy Schamber Medienschaffenden nützliche Werkzeuge zur Professionalisierung ihrer Social-Media-Kommunikation an die Hand, so dass sich schnell Reichweiten auf Tiktok, Instagram Linkedin, Facebook und zukünftigen Plattformen aufbauen lassen. Neue Leser:innen werden erschlossen, und der Meinungsbildungsprozess im Social Web wird durch anspruchsvolle Berichterstattung erfolgreich demokratisiert. Das Buch hilft Medienschaffenden, auf sinkende Druckauflagen und Reichweiteneinbußen im Web und Radio zu reagieren und neue Kommunikationskanäle zu erobern.Das E-Book "Newsfluence! Ein Ratgeber für erfolgreichen Journalismus im Social Web" ist ab 1. September für 29,99 Euro im Fachbuchshop der dfv Mediengruppe erhältlich.